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19:24, 13 октября 2024Мир

Евродепутат от Словакии приехал в Россию извиниться за русофобию

Евродепутат Блага приехал в Москву, чтобы извиниться за русофобский Запад

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага посетил Москву, чтобы извиниться за русофобский Запад. Это следует из ролика, опубликованного в Telegram-канале евродепутата.

Блага заявил, что приехал в страну, чтобы извиниться за русофобию на Западе. «Сердечные приветы из Москвы, друзья. Россия все такая же красивая, мудрая, передовая», — заметил евродепутат в видео, записанном около Кремля.

Политик подчеркнул, что приехал, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма. «Я хочу извиниться перед российским народом за все те военные, враждебные и буквально фашистские резолюции, которые принимаются в Европейском парламенте против России. Мы славяне и нас никогда не заставят ненавидеть российский народ», — отметил он.

Евродепутат рассказал, что вместе со словацкими студентами, учащимися в МГИМО, возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и памятнику маршалу Жукову. «Мы не хотим, чтобы наши дети умирали в ядерной войне, словаки хотят мира», — заключил он.

В сентябре Блага назвал вероятное снятие ограничений на удары украинским войскам вглубь РФ игрой с огнем. «Есть вообще еще кто-то, кто не видит, что тут серьезно грозит ядерная война?» — задался вопросом политик.

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      Андрей Ставицкий
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