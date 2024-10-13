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18:48, 13 октября 2024Культура

Основатель группы «Фактор-2» захотел выгнать коллегу из России

Основатели группы «Фактор-2» будут судиться за права на творчество

Кадр: Telegram-канал Mash

Создатель популярной группы «Фактор-2» Илья Подстрелов захотел засудить коллегу Владимира Панченко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации медиа, Подстрелов считает, что другой основатель группы — Панченко — незаконно поет песни коллектива. Музыкант хочет отобрать у него право на творчество «Фактор-2» и запретить въезд в Россию.

Подстрелов и Панченко основали «Фактор-2» в 1999 году, но в 2012 году участники коллектива поссорились и начали выступать отдельно. В Mash уточнили, что у бывших коллег был контракт на соавторство, который истек 10 лет назад. Соглашение подразумевало, что оба артиста имеют равные права на песни, но в 2024 году они должны перейти Подстрелову.

Журналисты канала рассказали, что Панченко ведет корпоративы и зарабатывает с концертов до двух миллионов рублей в месяц. Подстрелов требует запретить бывшему коллеге въезд в Россию — последний родился в Казахстане, имеет немецкое гражданство и посещает РФ по паспорту Германии.

Подстрелов уже подготовил досудебную претензию. По информации канала, кроме запрета на посещение России артист попытается отсудить у бывшего коллеги деньги за нарушение авторских прав.

В августе 2022 года Подстрелов проиграл певцу и продюсеру Сергею Жукову суд о правах на песни. Подстрелов пытался доказать, что является единственным автором песен, написанных в период сотрудничества с Жуковым.

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      Андрей Ставицкий
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