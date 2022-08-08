Участник «Фактора-2» проиграл Сергею Жукову суд о правах на песни

Участник «Фактора-2» Илья Подстрелов проиграл Сергею Жукову суд о правах на песни

Участник шоу «Фактор-2» Илья Подстрелов проиграл певцу и продюсеру Сергею Жукову суд о правах на песни. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Ранее Подстрелов выступал вместе со своим коллегой по шоу Владимиром Панченко под руководством лидера группы «Руки Вверх!», однако позже коллектив распался, а Илья подал в суд на экс-продюсера и экс-напарника с намерением стать единственным обладателем прав на исполнение треков, которые были выпущены в период сотрудничества с Жуковым.

Подстрелов заявил, что является единственным автором всех композиций, а также отметил, что не знает, для чего лидер группы «Руки Вверх!» занимался продвижением Панченко. Однако суд не встал на сторону бывшего участника шоу «Фактор-2» и не удовлетворил его иск против экс-продюсера и экс-коллеги.

26 июля МИД Эстонии на пять лет запретил российской группе «Руки Вверх!» въезд в страну. Глава ведомства Урмас Рейнсалу объяснил, что участники группы посещали Крым после его присоединения к России. Концертный директор «Руки Вверх!» Роберт Погосян сообщил, что даже не понял, с чем связан протест.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Эстония превратилась в репрессивное государство после того, как местные власти ввели запрет на выступления в стране российской группы.

