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Захарова обвинила власти Эстонии в репрессиях из-за запрета группы «Руки вверх»

Представитель МИД Захарова обвинила Эстонию в репрессиях из-за запрета группы «Руки вверх»
Солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков

Солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Эстония превратилась в репрессивное государство после того, как местные власти ввели запрет на выступления в стране российской группы «Руки вверх». С таким обвинением дипломат выступила в эфире радио Sputnik.

Захарова напомнила, что власти Эстонии сами провозгласили демократию основной идеей государства, ради которой «они когда-то вышли из Советского Союза». «И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее», — добавила она.

26 июля МИД Эстонии на пять лет запретил российской группе «Руки вверх» въезд в страну. Глава ведомства Урмас Рейнсалу объяснил, что участники группы посещали Крым после его присоединения к России. Концертный директор «Руки Вверх» Роберт Погосян заявил, что даже не понял, с чем связан протест.

Виктория Кондратьева
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