Bild: минобороны ФРГ перестало верить в возможность контрнаступления Украины

Министерство обороны Германии перестало верить в возможность проведения Вооруженными силами Украины (ВСУ) очередной попытки контрнаступления. Об этом сообщает газета Bild.

«Минобороны Германии не верит в силы ВСУ провести очередную попытку контрнаступления в ближайшее время. Поэтому Берлин не планирует передавать Киеву новую крупную технику», — передает издание.

При этом авторы материала отмечают, что Германия больше не будет отправлять Украине танки Leopard 2, несмотря на то что у бундесвера «имеется в наличии около 300 экземпляров».

Ранее депутат бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Германия должна оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для мирного урегулирования конфликта.