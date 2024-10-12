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03:01, 12 октября 2024Мир

В Германии заявили о необходимости оказать давление на Украину из-за конфликта

Вагенкнехт: ФРГ нужно оказать давление на Украину для урегулирования конфликта

Фото: Pixabay

Германия должна оказать давление на Владимира Зеленского для мирного урегулирования конфликта. Такое мнение высказала депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в интервью немецким СМИ.

«Есть хороший мирный план со стороны Бразилии и Китая. Мне бы хотелось, чтобы Германия и ЕС поддержали подобные инициативы», — подчеркнула она.

Политик предположила, что Китай может оказать давление на Россию в вопросе урегулирования конфликта. В свою очередь, Берлин «должен сделать то же самое в отношении Зеленского». Это нужно для того, чтобы обе стороны были вынуждены пойти на компромисс, считает Вагенкнехт. Депутат добавила, что «без компромисса не будет мира».

При этом Вагенкнехт отметила, что конфликт на Украине не может быть урегулирован посредством увеличения поставок оружия Киеву.

3 октября стало известно, что более трех тысяч человек вышли на демонстрацию с призывом прекратить поставлять Украине военную помощь и начать дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Митинг был организован левыми коалициями Германии.

Кроме того, депутат Бундестага Севим Дагделен в соцсетях озвучила настроения немцев относительно конфликта на Украине. По ее словам, большинство ее сограждан хотят переговоров. Она также добавила, что относительное большинство немцев выступают против размещения на территории их страны американских ракет.

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      Марина Совина
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