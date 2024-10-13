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04:51, 13 октября 2024Мир

Харрис раскритиковали из-за поведения на встрече с избирателями

NYP: Харрис раскритиковали из-за поведения на встрече с избирателями в Аризоне

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Выступление кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в ходе общения с избирателями вызвало критику из-за ее смеха и попыток разговаривать с аудиторией простыми словами. Об этом пишет издание The New York Post (NYP).

«Толпа, однако, приветствовала ее чрезмерное упрощение. Пользователи социальных сетей были гораздо менее снисходительны», — комментирует издание выступление Харрис в Аризоне.

При этом журналист телеканала Fox News Джо Конча назвал кандидата от демократов «худшим, наверное, за все время». Такое же мнение выразил Стив Кортес, бывший советник соперника Харрис, республиканца Дональда Трампа.

Ранее Трамп назвал Харрис человеком с «крайне низким уровнем интеллекта». В связи с этим, как считает Трамп, бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама будет голосовать именно за него.

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      Марина Совина
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