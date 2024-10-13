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11:17, 13 октября 2024Россия

Хозяин взорвавшейся в Уфе квартиры прокомментировал ситуацию

Хозяин взорвавшейся в Уфе квартиры не смог объяснить, почему случился инцидент

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Хозяин взорвавшейся в многоэтажном жилом доме в Уфе квартиры не смог объяснить причину произошедшего. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

«Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв газа в Уфе, не смог рассказать, почему случился инцидент. Сам мужчина тоже пострадал — у него перебинтовано лицо после травм», — говорится в материале.

Жительница дома, где произошел взрыв, рассказала, что ее сосед является «очень неблагополучным» человеком, который злоупотребляет алкоголем. Женщина заявила, что почувствовала запах газа и вызвала специальные службы, после чего раздался взрыв.

Жительница дома отметила, что она первым делом взяла детей и вышла с ними на улицу.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном жилом доме в Уфе произошел взрыв бытового газа. Пламя охватило квартиру на втором этаже, повреждены окна и входные двери подъезда. В результате произошедшего госпитализировали 66-летнего мужчину с ожогами и 31-летнюю женщину с осколочным ранением.

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      Виктория Кондратьева
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