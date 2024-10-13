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09:12, 13 октября 2024Россия

В жилом доме в Уфе произошел взрыв газа с возгоранием

МЧС: в многоквартирном жилом доме в Уфе произошел взрыв бытового газа

Кадр: Telegram-канал МЧС России

В многоквартирном жилом доме в Уфе произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

«На улице Ладыгина произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием. Пламя охватило квартиру на 2-ом этаже, повреждены окна и входные двери подъезда», — говорится в публикации.

Отмечается, что на месте происшествия работают 64 сотрудника экстренной службы. Им удалось ликвидировать возгорание на 25 квадратах.

В результате произошедшего госпитализировали 66-летнего мужчину с ожогами и 31-летнюю женщину с осколочным ранением.

21 сентября в городе Стерлитамаке в Республике Башкортостан произошло частичное обрушение аварийного жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал.

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      Виктория Кондратьева
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