В жилом доме в Уфе произошел взрыв газа с возгоранием

МЧС: в многоквартирном жилом доме в Уфе произошел взрыв бытового газа

В многоквартирном жилом доме в Уфе произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

«На улице Ладыгина произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием. Пламя охватило квартиру на 2-ом этаже, повреждены окна и входные двери подъезда», — говорится в публикации.

Отмечается, что на месте происшествия работают 64 сотрудника экстренной службы. Им удалось ликвидировать возгорание на 25 квадратах.

В результате произошедшего госпитализировали 66-летнего мужчину с ожогами и 31-летнюю женщину с осколочным ранением.

21 сентября в городе Стерлитамаке в Республике Башкортостан произошло частичное обрушение аварийного жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал.