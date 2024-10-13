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15:49, 13 октября 2024Мир

Иран заявил о готовности к войне на Ближнем Востоке

Глава МИД Аракчи: Иран готов к войне на Ближнем Востоке, но стремится к миру

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Иран полностью готов к возможной крупномасштабной войне на Ближнем Востоке, но стремится к деэскалации и миру. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, его слова приводит ISNA.

«Мы не стремимся к росту напряженности на Ближнем Востоке и не хотим войны, Иран действительно хочет мира. Но, конечно, мы готовы к любой ситуации, в том числе и к военной, мы не боимся крупного конфликта», — отметил дипломат.

Аракчи подчеркнул, что корнем роста напряженности на Ближнем Востоке являются «преступления сионистского режима», начавшиеся в секторе Газа, а затем распространившееся на Ливан. Он допустил, что существует возможность того, что «преступная деятельность Израиля будет продолжаться и в других странах региона».

Ранее Аракчи заявил, что Иран не имеет красных линий в вопросах, касающихся защиты народа и национальных интересов.

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      Дарья Устьянцева
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