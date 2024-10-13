Иран заявил об отсутствии красных линий при защите государства

Глава МИД Аракчи: у Ирана нет красных линий при защите национальных интересов

Иран не имеет красных линий в вопросах, касающихся защиты народа и национальных интересов. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в соцсети Х.

«В последние дни Иран приложил огромные усилия для сдерживания полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке. Я говорю предельно ясно и четко — у нас нет красных линий, когда встает вопрос защиты наших людей и интересов», — отметил дипломат.

По словам Аракчи, Вашингтон продолжает поставки «рекордного» количества вооружений Тель-Авиву, а также «собирается подвергнуть риску своих же солдат, направляя их в Израиль для управления американскими ракетными системами».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным призвал Россию занять «активную роль» по вопросу действий Израиля в Ливане и секторе Газа. По его словам, США и страны Европы «препятствуют деэскалации на Ближнем Востоке».