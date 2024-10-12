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02:46, 12 октября 2024Мир

Иран призвал Россию быть активнее в борьбе с «преступлениями Израиля»

Пезешкиан призвал Путина быть активнее в борьбе с «преступлениями Израиля»
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поднимал тему конфликта с Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

Политик призвал Россию занять активную роль по вопросу действий Ирана в Ливане и секторе Газа. Он считает, что Соединенные Штаты и страны Европы препятствуют деэскалации на Ближнем Востоке. Президент Ирана призвал Москву быть активнее в борьбе с «преступлениями Израиля».

Пезешкиан также договорился с Путиным об ускорении реализации проектов в сферах газа, дорожного и железнодорожного строительства, опреснения воды и ряда других проектов в области энергетики, нефтехимии и электроснабжения.

Ранее главный советник лидера элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Дагиги заявил, что Иран не допустит войны с Соединенными Штатами, несмотря на то, что в этом сценарии заинтересован Израиль. В свою очередь, президент Ирана рассказал, что действия Израиля на Ближнем Востоке поддерживаются США и Европейским союзом.

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      Марина Совина
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