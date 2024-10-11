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12:44, 11 октября 2024Мир

Президент Ирана рассказал о роли США и ЕС в ударах Израиля

Глава Ирана Пезешкиан: за действиями Израиля на Ближнем Востоке стоят США и ЕС
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Действия Израиля на Ближнем Востоке поддерживаются США и Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Иранский лидер призвал Израиль прекратить бомбардировку жилых зданий и атаковать невинных людей. По его словам, Тель-Авив своими действиями нарушает все международные соглашения.

«Израиль нарушил все возможные и невозможные международные договоренности. Он делает это, потому что знает, что за ним стоят США и Евросоюз», — рассказал глава Ирана.

Ранее стало известно, что Иран пригрозил Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ войной в том случае, если эти страны окажут помощь Израилю в совершении ответного удара по Ирану. Уточняется, что страны Персидского залива отказались разрешать Израилю пользоваться их воздушным пространством, уведомив об этом США.

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      Виктория Кондратьева
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