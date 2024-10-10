Иран пригрозил Саудовской Аравии войной из-за Израиля

Reuters: Иран пригрозил Саудовской Аравии войной при оказании помощи Израилю

Иран пригрозил Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ войной в том случае, если эти страны окажут помощь Израилю в совершении ответного удара по Ирану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Утверждается, что страны Персидского залива отказались разрешать Израилю пользоваться их воздушным пространством, уведомив об этом США. В ходе встреч на текущей неделе представители Ирана предупредили Саудовскую Аравию о том, что безопасность нефтяных объектов Эр-Рияда «не может быть гарантирована» в случае оказания помощи Израилю в проведении атаки.

Отмечается, что властям королевства был направлен «четкий сигнал» о последствиях такого решения. «Иранцы заявили: "Если страны Персидского залива откроют свое воздушное пространство для Израиля, это будет актом войны"», — сказал саудовский аналитик Али Шихаби.

Ранее стало известно, что кабинет безопасности Израиля проведет заседание, чтобы определиться с ответом на атаку Ирана. По словам израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, планируется провести голосование.