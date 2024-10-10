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21:50, 10 октября 2024Мир

Появились подробности об ответе Израиля на атаку Ирана

Кабмин безопасности Израиля проведет встречу, чтобы определиться с ответом Ирану

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Кабинет безопасности Израиля проведет заседание, чтобы определиться с ответом на атаку Ирана. Об этом пишет Bloomberg.

Уточняется, что встреча состоится в четверг, 10 октября. По словам израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, планируется провести голосование.

Окончательное решение о том, когда именно будет нанесен ответный удар, примут премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант, уточняет агентство.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

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      Марина Совина
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