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12:58, 13 октября 2024Силовые структуры

Сын изрезал мать ножом из-за тяги к алкоголю

В Химках сын порезал мать ножом, так как она запрещала ему выпивать

Фото: Alexey Lysenko / Shutterstock / Fotodom

В подмосковных Химках сын изрезал мать ножом из-за тяги к алкоголю. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал собеседник телеканала в Следственном комитете (СК) России, трагедия произошла 11 октября в доме на Совхозной улице. 21-летний мужчина напал на мать — 47-летнюю женщину — и нанес ей несколько ударов ножом. «Молодой человек схватил нож и начал им бить по спине и животу женщины», — заявили в СК.

Пострадавшая выбежала в тамбурное помещение квартиры, но мужчина догнал ее и продолжил бить. Гражданку доставили в больницу с множественными ранениями, спасти ее не удалось. Позже на допросе мужчина заявил, что регулярно ссорился с матерью, так как она запрещала ему выпивать и заставляла искать работу.

В разговоре с журналистами источник телеканала отметил, что житель Химок раньше играл за мытищинский хоккейный клуб «Атлант». По факту случившегося возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет колонии.

В Санкт-Петербурге 13 октября охранник бара, принадлежащего певице Анне Асти, выстрелил мужчине в глаз. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, он получил ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.

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      Андрей Ставицкий
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