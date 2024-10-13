В баре Анны Асти охранник выстрелил россиянину в глаз

В Петербурге охранник бара Анны Асти выстрелил мужчине в глаз

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье 213 (Хулиганство) УК РФ в отношении охранника бара «Сплетни». Об этом в воскресенье, 13 октября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ЧП произошло из-за того, что пьяный посетитель пытался войти в принадлежащее известной российской певице Анны Асти заведение, но охрана его не пропустила. В ходе начавшегося конфликта один из секьюрити выхватил аэрозольное устройство и выстрелил мужчине в глаз. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, у него ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз. Полиция изъяла оружие у подозреваемого.

11 сентября сообщалось, что в Москве мужчина обстрелял входную дверь бара из автомата после того, как его выгнали из заведения.