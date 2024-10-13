Один человек пострадал при ударе молнии в турецкий аэропорт

В турецкий аэропорт ударила молния, пострадал один человек

Один человек пострадал от удара молнии в турецком аэропорту Ризе-Артвин. Об этом сообщает онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya на сайте.

ЧП произошло в момент посадки пассажиров на рейс в Стамбул. Перед началом руления заряд поразил сотрудника аэропорта, после чего он упал и потерял сознание.

Прибывшие на место медики доставили мужчину в больницу. Сердце пострадавшего удалось запустить после 24 минут реанимационных мероприятий. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее молния ударила в пассажирский самолет в на высоте около десяти тысяч метров. Пассажиры рейса Копенгаген – Шанхай описали случившееся как громкий хлопок и яркую вспышку. Вскоре после этого командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.