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14:18, 13 октября 2024Мир

Один человек пострадал при ударе молнии в турецкий аэропорт

В турецкий аэропорт ударила молния, пострадал один человек

Фото: Kyle Benne / Shutterstock / Fotodom

Один человек пострадал от удара молнии в турецком аэропорту Ризе-Артвин. Об этом сообщает онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya на сайте.

ЧП произошло в момент посадки пассажиров на рейс в Стамбул. Перед началом руления заряд поразил сотрудника аэропорта, после чего он упал и потерял сознание.

Прибывшие на место медики доставили мужчину в больницу. Сердце пострадавшего удалось запустить после 24 минут реанимационных мероприятий. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее молния ударила в пассажирский самолет в на высоте около десяти тысяч метров. Пассажиры рейса КопенгагенШанхай описали случившееся как громкий хлопок и яркую вспышку. Вскоре после этого командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

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      Алан Босиков
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