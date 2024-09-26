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14:38, 26 сентября 2024Путешествия

Пассажиры описали удар молнии по самолету словами «громкий хлопок и яркая вспышка»

Aviation Herald: молния ударила в пассажирский самолет SAS в воздухе

Фото: Breno Machado / Unsplash

Молния ударила в пассажирский самолет Scandinavian Airlines (SAS) в воздухе, из-за чего ему пришлось сменить курс. Подробности сообщил портал Aviation Herald.

Нештатная ситуация произошла 24 сентября на рейсе Airbus А350 из Копенгагена, Дания, в Шанхай. Воздушное судно получило разряд молнии вскоре после взлета на высоте около 10 тысяч метров. «Раздался громкий хлопок и была видна яркая вспышка в окнах с левой стороны», — такими словами описал произошедшее один из пассажиров.

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По данным источника, сначала пилот сообщил по громкой связи, что все системы лайнера в норме, однако через полчаса он резко развернулся и направился обратно в Копенгаген. Самолет благополучно сел в аэропорту через 100 минут после вылета.

На взлетной полосе его ждали автомобили спецслужб. Отмечается, что во время руления лайнер несколько раз останавливался. В итоге рейс в Китай перенесли на следующий день.

В сентябре другому самолету авиакомпании United Airlines пришлось совершить экстренную посадку из-за задымления на борту. Оно было вызвано повреждением электрического оборудования.

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      Мария Борисова
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