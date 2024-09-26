Пассажирский самолет экстренно сменил курс из-за дыма на борту

NTV: самолет United Airlines экстренно сел в другом месте из-за задымления

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за задымления. Подробности приводит портал NTV.

Нештатная ситуация произошла 23 сентября на рейсе Boeing 767 из Ньюарка, США, в швейцарскую Женеву. Во время полета над Атлантическим океаном экипажу пришлось развернуться из-за дыма и запаха в салоне и кабине пилотов, а затем приземлиться в городе Сент-Джонс в Канаде.

Отмечается, что причиной незапланированной посадки стала незначительная неисправность электрооборудования. На борту самолета было около 140 человек, никто не пострадал.

Недавно еще один лайнер United Airlines 19 сентября пошел на экстренное снижение, чтобы избежать столкновения с другим воздушным судном. В результате пассажиры получили травмы.