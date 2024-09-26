Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:22, 26 сентября 2024Путешествия

Пассажирский самолет экстренно сменил курс из-за дыма на борту

NTV: самолет United Airlines экстренно сел в другом месте из-за задымления

Кадр: Earl Noble / NTV News

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за задымления. Подробности приводит портал NTV.

Нештатная ситуация произошла 23 сентября на рейсе Boeing 767 из Ньюарка, США, в швейцарскую Женеву. Во время полета над Атлантическим океаном экипажу пришлось развернуться из-за дыма и запаха в салоне и кабине пилотов, а затем приземлиться в городе Сент-Джонс в Канаде.

Отмечается, что причиной незапланированной посадки стала незначительная неисправность электрооборудования. На борту самолета было около 140 человек, никто не пострадал.

Недавно еще один лайнер United Airlines 19 сентября пошел на экстренное снижение, чтобы избежать столкновения с другим воздушным судном. В результате пассажиры получили травмы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль опубликовал заявление Путина об изменениях в ядерной доктрине. Что об этом говорят в России и на Западе?

      В России раскрыли долгосрочные планы по добыче нефти

      Стало известно о готовности НАСА покупать пуски Vulcan

      Боец СВО нашел послание с угрозой на своем автомобиле за день до возвращения в ЛНР

      Вероятность ядерного ответа России на удары со стороны Украины оценили

      Боец «Айдара» рассказал о массовом дезертирстве солдат подразделения

      На Украине заявили о повреждении оборудования электроподстанций

      СК оценил предварительный ущерб от действий ВСУ в новых российских регионах

      Стало известно об отъезде Месси из США в 2025 году

      Шнуров вдвое снизил цены на корпоративы на фоне развода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше