Под Москвой водитель автобуса избил мальчика за проезд без денег

В Подмосковье водитель автобуса избил мальчика за проезд без денег

В подмосковном Раменском водитель автобуса избил мальчика за проезд без денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram.

11 октября подросток попросил водителя довезти его бесплатно — денег у мальчика не было. Несмотря на это по прибытии на нужную остановку мужчина потребовал оплатить поездку. Не получив денег, он вышел вслед за пассажиром и избил его.

За мальчика заступились прохожие. В отношении водителя возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Ростовской области был жестоко избит водитель реанимобиля за проезд по «чужой дороге».