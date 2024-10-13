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20:42, 13 октября 2024Силовые структуры

Под Москвой водитель автобуса избил мальчика за проезд без денег

В Подмосковье водитель автобуса избил мальчика за проезд без денег

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Раменском водитель автобуса избил мальчика за проезд без денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram.

11 октября подросток попросил водителя довезти его бесплатно — денег у мальчика не было. Несмотря на это по прибытии на нужную остановку мужчина потребовал оплатить поездку. Не получив денег, он вышел вслед за пассажиром и избил его.

За мальчика заступились прохожие. В отношении водителя возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Ростовской области был жестоко избит водитель реанимобиля за проезд по «чужой дороге».

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      Алан Босиков
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