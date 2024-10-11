Россияне жестоко избили водителя реанимобиля за проезд по «чужой дороге»

Трое жителей Ростовской области жестоко избили водителя реанимобиля перинатального центра за проезд по «чужой дороге». Как пишет KP.RU, россиянам не понравилось, что сотрудник проследовал на вызов мимо их домов и якобы повредил установленный шлагбаум.
Как выяснило издание, в день случившегося водитель реанимобиля доставил врача к семье с ребенком. Когда мужчина направлялся на новое задание, путь ему перегородили трое незнакомцев.
Водитель подумал, что им нужна помощь и вышел из авто. Мужчины сразу набросились на него с кулаками, ударили его головой о капот реанимобиля.
После общения с налетчиками работнику скорой диагностировали сотрясение мозга и ушибы. За шестилетний стаж работы в больнице 43-летний водитель впервые оказался в подобной ситуации. «Обратил внимание, что все мужчина были не совсем трезвые. Какой-то праздник отмечали с шашлыками и кальяном», — пояснил он.
Водитель реанимобиля уже обратился с заявлением в полицию. Его решение поддержали коллеги из ростовского перинатального центра.
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