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09:50, 11 октября 2024Россия

Россияне жестоко избили водителя реанимобиля за проезд по «чужой дороге»

Жители Ростовской области избили водителя реанимобиля за проезд мимо их домов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Трое жителей Ростовской области жестоко избили водителя реанимобиля перинатального центра за проезд по «чужой дороге». Как пишет KP.RU, россиянам не понравилось, что сотрудник проследовал на вызов мимо их домов и якобы повредил установленный шлагбаум.

Как выяснило издание, в день случившегося водитель реанимобиля доставил врача к семье с ребенком. Когда мужчина направлялся на новое задание, путь ему перегородили трое незнакомцев.

Водитель подумал, что им нужна помощь и вышел из авто. Мужчины сразу набросились на него с кулаками, ударили его головой о капот реанимобиля.

После общения с налетчиками работнику скорой диагностировали сотрясение мозга и ушибы. За шестилетний стаж работы в больнице 43-летний водитель впервые оказался в подобной ситуации. «Обратил внимание, что все мужчина были не совсем трезвые. Какой-то праздник отмечали с шашлыками и кальяном», — пояснил он.

Водитель реанимобиля уже обратился с заявлением в полицию. Его решение поддержали коллеги из ростовского перинатального центра.

Ранее сообщалось, что в Калининграде врачу-маммологу пробили голову после жалобы на шумную вечеринку.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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