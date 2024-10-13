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02:15, 13 октября 2024Культура

Потерявший сознание на сцене российский актер рассказал о своем самочувствии

Актер Чабан, которому стало плохо на сцене: все нормально, это психосоматика
Григорий Чабан

Григорий Чабан . Фото: Photoagency Interpress / Globallookpres.com

Актер петербургского Театра имени Ленсовета Григорий Чабан, потерявший сознание на сцене во время спектакля, рассказал «Известиям» о своем самочувствии.

По словам артиста, сейчас состояние нормальное, ему сделали компьютерную томографию (КТ), сосуды и анализы в норме.

«Скорее всего, это просто психосоматика», — отметил Чабан, пояснив, что излишне переживал из-за спектакля и перенервничал, поскольку «Трех сестер» не играли с марта. Он также поблагодарил всех сочувствующих.

Артисту стало плохо на сцене 12 октября во время спектакля «Три сестры» в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Ему сразу вызвали бригаду скорой помощи и доставили в медицинское учреждение.

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      Марина Совина
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