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00:38, 13 октября 2024Россия

Путин призвал внедрять в российский АПК отечественное оборудование и технику

Путин: необходимо активнее внедрять в АПК отечественное оборудование и технику
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

России необходимо активнее внедрять в свою сельскохозяйственную отрасль отечественное оборудование и технику, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства указал на необходимость укреплять технологические возможности агропромышленного комплекса (АПК). Он напомнил о задачах, которые стоят перед отраслью — увеличение объемов производства не менее чем на 25 процентов к 2030 году, а также рост экспорта не менее чем в полтора раза.

По словам Путина, стратегическая цель должна достигаться за счет укрепления технологических возможностей отрасли.

«Для этого надо шире внедрять отечественное оборудование и сельхозтехнику, развивать мелиорацию, селекцию и генетику, а также перспективные природоподобные технологии», — призвал президент.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что к 2030 году суммарная стоимость экспорта российских зерновых вырастет до отметки в 17,5 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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