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17:53, 10 октября 2024Экономика

В России спрогнозировали рост вывоза зерновых

Глава Минсельхоза Лут: экспорт зерновых из РФ вырастет до $17,5 млрд к 2030 году

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

К 2030 году суммарная стоимость экспорта российских зерновых вырастет до отметки в 17,5 миллиарда долларов. Такой прогноз дала глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

Для сравнения, в 2023 году совокупная стоимость поставок российских зерновых иностранным покупателям оценивалась в 16,3 миллиарда долларов. Таким образом, если ожидания Лут сбудутся, к 2030-му показатель вырастет на 1,2 миллиарда долларов.

К этому времени, добавила глава ведомства, стоимость поставок всей продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) должна будет вырасти в полтора раза к уровню 2021-го и составить 55,2 миллиарда долларов. Экспорт масложировой продукции к 2030 году, согласно оценке ведомства, увеличится до 10 миллиардов долларов, а рыбы и морепродуктов — до 7,5 миллиарда.

Ранее Лут спрогнозировала рост урожая яблок в России до 2,4 миллиона тонн в 2030 году против 1,8 миллиона в 2023-м. При этом в июне она понизила прогноз сбора этих фруктов в стране на 300 тысяч тонн, до 1,5 миллиона. Пересмотр оценки был во многом связан с неблагоприятными погодными условиями в ряде российских регионов, которые весной столкнулись с заморозками. Президент РФ Владимир Путин призывал власти и профильные ведомства сделать все возможное, чтобы не допустить на этом фоне скачка цен. Лут заявила, что ее министерство будет прорабатывать вопрос наращивания поставок этой продукции из дружественных стран.

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