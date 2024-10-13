Уклонист поставил растяжку с гранатой у дома сотрудницы военкомата

В Полтаве уклонист установил растяжку с гранатой возле дома сотрудницы ТЦК

В Полтаве полиция обезвредила растяжку около дома сотрудницы ТЦК, которую установил местный уклонист. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Утром женщина обнаружила у своего дома растяжку, когда шла на работу. Сотрудники правоохранительных органов установили, что растяжка была с гранатой Ф-1.

Во время следственных действий выяснилось, что растяжку установил местный житель, который уклоняется о мобилизации. Ранее этот гражданин угрожал сотруднице военкомата, обещая забросать ее гранатами. Полиция возбудила дело о покушении на сотрудника правоохранительного органа, уклонисту грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

Вечером в субботу, 12 октября, сотрудники ТЦК провели рейды по ночным заведениям Львова. Журналисты «Страна.ua» рассказали, что военные применяли силу к мужчинам призывного возраста при проверке военно-учетных документов.