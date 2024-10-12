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23:50, 12 октября 2024Бывший СССР

Во Львове военкомы провели рейды по ночным заведениям

«Страна.ua»: военкомы провели рейды по ночным заведениям во Львове

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вечером в субботу, 12 октября, провели рейды по ночным заведениям Львова, пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным издания, военные применяли силу к мужчинам призывного возраста при проверке военно-учетных документов.

«На парковке одного из заведений высадился "десант" из людей в военной форме. Они заставили клиентов заведения выйти из машин для проверки документов. К некоторым применяли силу», — говорится в сообщении.

Журналисты также опубликовали видео, где мужчина мобилизационного возраста рассказывает, что его избили, когда силой вытянули из машины.

Ранее стало известно, что в Черкассах сотрудники ТЦК устроили облаву на концерте стендап-комика Антона Тимошенко.

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      Марина Совина
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