На Украине военкомы устроили облаву на концерте стендап-комика

В Черкассах военкомы устроили облаву на концерте стендап-комика Тимошенко

В Черкассах сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) устроили облаву на концерте стендап-комика Антона Тимошенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Черкассах на концерт стендап-комика Антона Тимошенко пришли работники ТЦК», — сказано в сообщении.

Уточняется, что военкомы проверяли документы у зрителей в фойе здания.

Ранее стало известно о массовых облавах на уклонистов в ряде украинских городов. Рейды военкомов начались, в частности, в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Уклонистов разыскивают в том числе в торговых центрах (ТЦ) и спортивных клубах. При этом призывников забирают прямо во время тренировок, предварительно проведя с ними разъяснительную беседу.