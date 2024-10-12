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22:11, 12 октября 2024Бывший СССР

На Украине военкомы устроили облаву на концерте стендап-комика

В Черкассах военкомы устроили облаву на концерте стендап-комика Тимошенко

Фото: Pixabay

В Черкассах сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) устроили облаву на концерте стендап-комика Антона Тимошенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Черкассах на концерт стендап-комика Антона Тимошенко пришли работники ТЦК», — сказано в сообщении.

Уточняется, что военкомы проверяли документы у зрителей в фойе здания.

Ранее стало известно о массовых облавах на уклонистов в ряде украинских городов. Рейды военкомов начались, в частности, в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Уклонистов разыскивают в том числе в торговых центрах (ТЦ) и спортивных клубах. При этом призывников забирают прямо во время тренировок, предварительно проведя с ними разъяснительную беседу.

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      Марина Совина
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