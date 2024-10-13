Россиянин устроил стрельбу в караоке посла отказа диджея включить песню

В Казани мужчина открыл стрельбу в караоке после конфликта с работниками

В Казани 57-летний посетитель караоке открыл стрельбу после отказа диджея поставить песню, сообщает РЕН ТВ.

Согласно имеющейся информации, россиянин пришел с компанией в заведение отметить день рождения. После отказа диджея на просьбу мужчины включить песню между ним и сотрудниками караоке начался конфликт, который перерос в драку. «Мужчину ударили в лицо, началась драка, во время которой один из гостей сделал два выстрела в воздух», — говорится в сообщении.

После этого оружие достали работники заведения. По данным РЕН ТВ, в городе введен план «Перехват».

Ранее в Москве посетитель караоке-ресторана открыл стрельбу после того, как его выгнали из заведения. Около трех часов ночи посетители ресторана пожаловались на мужчину, который провоцировал их на конфликт, и охранники вывели дебошира на улицу.