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22:45, 13 октября 2024Россия

Россиянин устроил стрельбу в караоке посла отказа диджея включить песню

В Казани мужчина открыл стрельбу в караоке после конфликта с работниками

Фото: Gift Habeshaw / Unsplash

В Казани 57-летний посетитель караоке открыл стрельбу после отказа диджея поставить песню, сообщает РЕН ТВ.

Согласно имеющейся информации, россиянин пришел с компанией в заведение отметить день рождения. После отказа диджея на просьбу мужчины включить песню между ним и сотрудниками караоке начался конфликт, который перерос в драку. «Мужчину ударили в лицо, началась драка, во время которой один из гостей сделал два выстрела в воздух», — говорится в сообщении.

После этого оружие достали работники заведения. По данным РЕН ТВ, в городе введен план «Перехват».

Ранее в Москве посетитель караоке-ресторана открыл стрельбу после того, как его выгнали из заведения. Около трех часов ночи посетители ресторана пожаловались на мужчину, который провоцировал их на конфликт, и охранники вывели дебошира на улицу.

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      Маргарита Пименова
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