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11:39, 13 октября 2024Россия

Российский чиновник по ошибке выразил соболезнования с празднованием Дня Башкортостана

И.о. главы Сибая Озерцов выразил соболезнования, поздравляя с Днем Башкортостана

Кадр: Екатеринбург | Новости Сегодня / YouTube

Исполняющий обязанности главы города Сибай Сергей Озерцов по ошибке выразил соболезнования, поздравляя местных жителей с Днем Республики Башкортостан. Его слова приводит Telegram-канал Baza.

«Примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — сказал чиновник.

По данным канала, Озерцов недавно стал главой Сибая. Предыдущий мэр города, Азамат Юлдашбаев, подписал контракт и отправился добровольцем в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее глава Акимовского муниципального округа Запорожской области Юлия Губанова захотела подписать контракт с Минобороны на прохождение военной службы. Глава региона Евгений Балицкий рассказал, что Губанова будет служить в добровольческом отряде «Барс-Сармат» в звании командира отделения воздушной разведки «Ночные ведьмы 2.0».

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      Виктория Кондратьева
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