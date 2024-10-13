Российский чиновник по ошибке выразил соболезнования с празднованием Дня Башкортостана

И.о. главы Сибая Озерцов выразил соболезнования, поздравляя с Днем Башкортостана

Исполняющий обязанности главы города Сибай Сергей Озерцов по ошибке выразил соболезнования, поздравляя местных жителей с Днем Республики Башкортостан. Его слова приводит Telegram-канал Baza.

«Примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — сказал чиновник.

По данным канала, Озерцов недавно стал главой Сибая. Предыдущий мэр города, Азамат Юлдашбаев, подписал контракт и отправился добровольцем в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее глава Акимовского муниципального округа Запорожской области Юлия Губанова захотела подписать контракт с Минобороны на прохождение военной службы. Глава региона Евгений Балицкий рассказал, что Губанова будет служить в добровольческом отряде «Барс-Сармат» в звании командира отделения воздушной разведки «Ночные ведьмы 2.0».