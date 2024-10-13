Российский самолет вернулся в аэропорт после пяти кругов в воздухе

Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Домодедово после пяти кругов в воздухе

Самолет «Уральских авиалиний» 12 октября вылетел из аэропорта Домодедово в Москве спустя час после вылета. Об этом написало издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В публикации отмечается, что после вылета из Домодедово самолет сделал пять кругов. В авиакомпании объяснили, что на борту воздушного судна сработала индикация неисправности одной из систем. В целях безопасности экипаж самолета решил вернуться в аэропорт вылета.

Самолет Airbus A320 должен был выполнить рейс во Владикавказ. По данным «Уральских авиалиний», посадка прошла благополучно. На сайте аэропорта подробна информация о рейсе недоступна.

Ранее самолет российской авиакомпании «Ямал» на полпути экстренно вернулся в аэропорт вылета. В тюменской воздушной гавани уточнили, что возврат рейса произошел по технической причине.