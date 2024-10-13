Российский священник увидел связь между ЛГБТ и квадробингом

Священник РПЦ Лукьянов заявил о связи квадробинга и ЛГБТ-идеологии

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил о связи квадробинга и ЛГБТ-идеологии (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Слова священника приводит РИА Новости.

«Квадробинг — это не детская игра или спорт, а субкультура, предполагающая поиск в себе альтернативной идентичности, опасная социальная технология, психологически готовящая ребенка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ», — сказал он.

По мнению Лукьянова, в странах Запада движение ЛГБТ «взяло прицел на обработку молодого поколения».

Ранее сенатор Наталия Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов. Политик заявила, что это популярное у подростков развлечение травмирует психику и вредит здоровью окружающих. По ее словам, квадроберы «не только ходят на четвереньках и лают подобно собакам в общественных местах, пугая прохожих, но иногда и бросаются на людей, кусая их».