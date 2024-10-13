Спиртзаводу крупнейшего производителя водки в России приостановили лицензию

РБК: Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию спиртзавода Чугуновский

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками приостановила действие лицензии спиртзавода «Чугуновский» в Нижегородской облати. Об этом сообщает РБК.

Предприятие принадлежит крупнейшему производителю водки в России Novabev Group (ранее назывался Beluga Group). Спиртзавод считается одним из старейших предприятий спиртовой промышленности в стране.

Росалкогольтабакконтроль пояснил, что лицензия приостановлена в связи с тем, что организация не осуществляла должным образом утилизацию отходов производства.

Весной местные жители обвинили спиртзавод в загрязнении реки Чугунки, которое привело к массовому мору рыбы. В мае Росприроднадзор провел проверку и подтвердил, что загрязнение вызвано именно отходами с предприятия.

Ранее издание РБК со ссылкой на прогноз отраслевых аналитиков сообщило о грядущем подорожании водки в России с осени 2024 года после решения руководства «Росспиртпрома» поднять цены на спирт с 780 до 850 рублей за один декалитр. На этом фоне представители трех опрошенных компаний заявили, что стоимость конечной продукции в РФ увеличится в среднем на 25 процентов.

