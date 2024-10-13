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19:52, 13 октября 2024Мир

США направят в Израиль противоракетную систему THAAD

Пентагон направит в Израиль противоракетную систему THAAD с экипажем

Фото: Joshua Roberts / Reuters

США направят в Израиль батарею системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD с экипажем и обслуживающим персоналом. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона.

Передача THAAD призвана повысить возможности Израиля в защите от воздушных ударов, пояснили в ведомстве. В частности, речь идет об угрозе со стороны Ирана.

Впервые система THAAD была развернута на израильской территории в 2019-м. Еще одну батарею отправили в Израиль год назад, после атаки 7 октября, которая привела к большим жертвам среди гражданского населения.

12 октября СМИ анонсировали передачу Израилю системы ПРО THAAD. Задачей американских военных они назвали перехват иранских баллистических ракет. При этом сведений о том, какое количество THAAD будет передано, не было.

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      Алан Босиков
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