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16:43, 13 октября 2024Мир

Стали известны данные о поддержке Харрис и Трампа миллиардерами

Forbes: Харрис поддерживают больше американских миллиардеров, чем Трампа

Фото: Mike Blake / Reuters

Кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис поддерживают 76 миллиардеров, а ее оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа — 49. Об этом сообщает Forbes.

«Согласно нашим данным, 76 американских миллиардеров поддерживают Харрис, а 49 — Трампа (...). Поддерживающие демократа миллиардеры могут показаться нелепыми, так как она часто критикует республиканца за создание политики, благоприятной для сверхбогатых людей (...). Однако они склоняются к ней, так уверены в том, что Харрис продолжит продвигать справедливую и предсказуемую политику», — передает издание.

Авторы материала отметили, что многие другие миллиардеры также могут оказать финансовую поддержку кандидату, но об их пожертвованиях станет известно только после выборов 5 ноября, когда в уже декабре будут опубликованы окончательные отчеты Федеральной избирательной комиссии США.

8 октября газета The New York Times со ссылкой на собственный опрос общественного мнения сообщила, что американцы считают Трампа сильным лидером, а Харрис — смешной.

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      Дарья Устьянцева
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