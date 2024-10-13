Под ведущей Первого канала Андреевой в прямом эфире сломался стул

Под ведущей Первого канала Андреевой сломался стул во время прямого эфира

Под ведущей новостей Первого канала Екатериной Андреевой сломался стул. На это обратило внимание агентство Ura.ru.

Инцидент произошел во время прямого эфира 12 октября. В тот момент, когда стул, судя по всему, сломался, Андреева зачитывала новости. Отмечается, что ведущая не растерялась и продолжила вести регулярную программу «Время». .

В ноябре 2017 года футбольный комментатор Василий Уткин упал со стула во время эфира на «Спорт FM» и несколько секунд лежал на полу. «Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет», — прокомментировал ситуацию Уткин.