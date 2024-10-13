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14:17, 13 октября 2024Интернет и СМИ

Под ведущей Первого канала Андреевой в прямом эфире сломался стул

Под ведущей Первого канала Андреевой сломался стул во время прямого эфира

Кадр: Telegram-канал URA.RU

Под ведущей новостей Первого канала Екатериной Андреевой сломался стул. На это обратило внимание агентство Ura.ru.

Инцидент произошел во время прямого эфира 12 октября. В тот момент, когда стул, судя по всему, сломался, Андреева зачитывала новости. Отмечается, что ведущая не растерялась и продолжила вести регулярную программу «Время». .

В ноябре 2017 года футбольный комментатор Василий Уткин упал со стула во время эфира на «Спорт FM» и несколько секунд лежал на полу. «Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет», — прокомментировал ситуацию Уткин.

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      Андрей Ставицкий
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