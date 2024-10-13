Суд арестовал счета бросившего младенца в снег блогера

ТАСС: суд арестовал все счета блогера Косенко на 206 миллионов рублей

Суд арестовал счета блогера Сергея Косенко, в январе бросившего младенца в снег на видео. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает ТАСС.

«Один из столичных судов по ходатайству следователя наложил обеспечительные меры на денежные средства блогера в размере 206,38 миллиона рублей, находящиеся на 43 счетах в различных российских банках», — сообщил он.

Отмечается, что блогер получил такой же доход и за прошедший год. Сейчас Косенко запрещено пользоваться и распоряжаться активами, на которые наложен арест.

Ранее стало известно, что Косенко задолжал налоговой несколько сотен тысяч рублей. «По данным на 30 сентября, задолженность Косенко составляет 303 270 рублей», — указано в сообщении.