Суд отменил оправдательные приговоры четырем членам организации Е.Н.О.Т.

Второй западный окружной военный суд отменил оправдательный приговор четверым членам общественной организации Е.Н.О.Т. («Единые народные общинные товарищества»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Суд рассмотрел жалобу прокуратуры на приговор членам ЧВК Александру Мрищуку, Олегу Очеретному, Ивану Коваленко, Алексею Коновалову и Михаилу Максимову. «Он постановил приговор первой инстанции отменить, направить дело обратно в Московский окружной военный суд на новое рассмотрение», — заявил источник.
Ранее сообщалось, что из дела так называемых бойцов военно-патриотического сообщества Е.Н.О.Т., в котором фигурируют два офицера ФСБ и несколько их сообщников, убрали обвинение в бандитизме, но вместе с этим подсудимых лишили суда присяжных.