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08:16, 13 октября 2024Силовые структуры

Суд отменил оправдательные приговоры четырем членам организации Е.Н.О.Т.

ТАСС: суд отменил оправдательный приговор членам организации Е.Н.О.Т.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Второй западный окружной военный суд отменил оправдательный приговор четверым членам общественной организации Е.Н.О.Т. («Единые народные общинные товарищества»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Суд рассмотрел жалобу прокуратуры на приговор членам ЧВК Александру Мрищуку, Олегу Очеретному, Ивану Коваленко, Алексею Коновалову и Михаилу Максимову. «Он постановил приговор первой инстанции отменить, направить дело обратно в Московский окружной военный суд на новое рассмотрение», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что из дела так называемых бойцов военно-патриотического сообщества Е.Н.О.Т., в котором фигурируют два офицера ФСБ и несколько их сообщников, убрали обвинение в бандитизме, но вместе с этим подсудимых лишили суда присяжных.

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      Марина Совина
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