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Из дела бойцов Е.Н.О.Т. убрали обвинение в бандитизме

Из дела офицеров ФСБ о разбойной банде исчезли обвинения в бандитизме и суд присяжных

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Из дела так называемых бойцов военно-патриотического сообщества Е.Н.О.Т., в котором фигурируют двое офицеров ФСБ и несколько их сообщников, убрали обвинение в бандитизме, но вместе с этим подсудимых лишили суда присяжных. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, дело в отношении бывшего майора ФСБ Александра Мрищука поступило в Московский гарнизонный военный суд. Вместе с ним на скамье подсудимых — четверо сообщников. Они считали себя членами военно-патриотической организации Е.Н.О.Т., но следствие считает, что эта организация на самом деле была по своей сути организованной преступной группой, которая занималась кражами и разбойными нападениями.

Осенью 2021 года сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд в Москве решил вернуть в прокуратуру Краснодарского края это уголовное дело. В ходе слушаний судья выяснил, что в обвинительном заключении нет подписей следователя и руководителя краснодарского управления Следственного комитета России (СКР), что является серьезным нарушением закона. Защита подсудимых расценила это как формальный повод для прерывания процесса, поскольку присяжные после нескольких заседаний и изучения доказательств были уверены в невиновности подсудимых.

В тот период, считает защита, суд воспользовался формальным поводом прервать процесс, потому что присяжные после нескольких заседаний получили доказательства невиновности подсудимых. После возврата дела руководитель следственной группы вынес постановление о прекращении уголовного преследования фигурантов по статье «Бандитизм», что также лишило их возможности просить о рассмотрении дела в суде присяжных.

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Леонид Микуляк
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