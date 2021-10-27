Дело офицеров ФСБ о разбойной банде вернули прокуратуре без подписи следователя

«Ъ»: суд нашел нарушения в деле офицеров ФСБ о создании банды и вернул его прокурору

Второй Западный окружной военный суд в Москве решил вернуть в прокуратуру Краснодарского края уголовное дело офицеров ФСБ Александра Мрищука и Антона Барякшева, обвиняемых в создании банды для совершения разбойных нападений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в ходе слушаний судья Евгений Зубов заявил, что обвинительное заключение не подписали следователь и руководитель краснодарского управления Следственного комитета России. На основании такого серьезного нарушения закона дело возвращено прокурору.

Однако защита считает, что суд воспользовался формальным поводом прервать процесс, потому что присяжные после нескольких заседаний получили доказательства невиновности подсудимых.

«Участники процесса дают не те показания, которые от них ожидает обвинение,— заявил адвокат Янис Юкша. — В частности, в ходе допроса свидетели и потерпевшие ни разу не указали на Мрищука как на человека, совершившего хоть какое-то преступление».

По версии следствия, Мрищук и Барякшев создали ЧВК Е.Н.О.Т., чтобы привлекать ее участников к оперативно-разыскным мероприятиям в качестве понятых, технических специалистов или представителей общественности. Однако на самом деле под видом оперативно-разыскных мероприятий они совершали тяжкие преступления.

Барякшев полностью признал свою вину, заключил сделку со следствием и дал показания на остальных фигурантов. Его дело выделено в отдельное производство. На скамье подсудимых также находятся члены Е.Н.О.Т. Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный.

По версии гособвинения, Мрищук и Барякшев, которые служили во Втором отделе службы контрразведывательного обеспечения объектов транспорта и связи УФСБ по Москве и Московской области, в декабре 2016 года с помощью участников ЧВК организовали нападение на владельца столичного склада под видом оперативно-разыскных мероприятий. У потерпевшего изъяли ряд ценностей, большую часть которых обвиняемые оставили себе. Кроме того, фигуранты похитили контрафактные телефоны и чай у предпринимателей Владимира и Александра Аристарховых, а также участвовали в рейдерском захвате компании «Мираксбиофарма», избили кандидата на пост главы предприятия и угрожали его семье.