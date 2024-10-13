Украинцы занялись травлей Джареда Лето из-за обещания выступить в России

Джаред Лето получил злобные комментарии после обещания выступить в России

Пользователи соцсетей с Украины занялись травлей актера и лидера музыкальной группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, множество злобных комментариев на странице музыканта в одной из социальных сетей появились из-за обещания Лето дать концерт в России. Выступая на концерте в Белграде, артист сообщил, что скучает по своим слушателям в России и пообещал, что обязательно снова выступит перед ними.

«Когда эти проблемы закончатся, мы вернемся в Сербию. Мы поедем в Санкт-Петербург, Москву», — сказал Джаред Лето на концерте в Белграде. При этом он добавил, что также хотел бы приехать в Киев.

20 августа сообщалось, что посетители концерта украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, в Днепре освистали его из-за песен на русском языке.