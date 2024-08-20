Украинцы освистали Верку Сердючку из-за песен на русском языке

MK.RU: Верку Сердючку освистали на концерте в Днепре за пение на русском языке

Посетители концерта украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, в Днепре освистали его из-за песен на русском языке. Об этом пишет MK.RU.

В ходе мероприятия одна из зрительниц начала выкрикивать оскорбления в адрес артиста и спрашивать, почему он не исполняет песни на украинском языке. Данилко прервал выступление и в резкой форме потребовал, чтобы женщина замолчала. «Ты что, выпила лишнего, милочка? Если не прекратишь ругаться, тебя сейчас выведут отсюда. Есть рыбка, балычок, закуски всякие — вот и закусывай», — ответил исполнитель.

Отмечается, что многие украинцы остались недовольны таким поведением певца. В соцсетях его начали упрекать за отсутствие песен на родном языке. «Блогеры утверждают, что я не пишу на украинском. Это неправда! Я много пишу на украинском. Не верьте никому, слушайте только меня», — ответил Данилко, указав при этом на популярность своих русскоязычных хитов.

Ранее Верка Сердючка заявила, что эстрадная певица Алла Пугачева нанесла удар по России своей «однозначной проукраинской позицией».