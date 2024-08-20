Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:10, 20 августа 2024Культура

Украинцы освистали Верку Сердючку из-за песен на русском языке

MK.RU: Верку Сердючку освистали на концерте в Днепре за пение на русском языке

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Посетители концерта украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, в Днепре освистали его из-за песен на русском языке. Об этом пишет MK.RU.

В ходе мероприятия одна из зрительниц начала выкрикивать оскорбления в адрес артиста и спрашивать, почему он не исполняет песни на украинском языке. Данилко прервал выступление и в резкой форме потребовал, чтобы женщина замолчала. «Ты что, выпила лишнего, милочка? Если не прекратишь ругаться, тебя сейчас выведут отсюда. Есть рыбка, балычок, закуски всякие — вот и закусывай», — ответил исполнитель.

Отмечается, что многие украинцы остались недовольны таким поведением певца. В соцсетях его начали упрекать за отсутствие песен на родном языке. «Блогеры утверждают, что я не пишу на украинском. Это неправда! Я много пишу на украинском. Не верьте никому, слушайте только меня», — ответил Данилко, указав при этом на популярность своих русскоязычных хитов.

Ранее Верка Сердючка заявила, что эстрадная певица Алла Пугачева нанесла удар по России своей «однозначной проукраинской позицией».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Минобороны России назвал срок окончания боев в Курской области. К этому времени должна завершиться и СВО

      Республиканцы испугались потерять влияние из-за Трампа

      В одном из регионов Украины зафиксировали превышение уровня хлора в десять раз

      Лукашенко позвали на форум стран без выхода к морю

      Туристка упала с шестого этажа отеля на популярном курорте Европы и не выжила

      В Европе не нашли противоречий в вступлении Украины в ЕС и атакой ВСУ на Курскую область

      На Украине ослабили ответственность за самовольное оставление части военным

      Россиян призвали не доверять военным картам по оперативной ситуации в Курской области

      Российский офицер рассказал об участвующих в атаках на Курскую область наемниках

      В США назвали религиозной чисткой закон о запрете УПЦ на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше