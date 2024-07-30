Верка Сердючка заявила об ударе Пугачевой по России

Верка Сердючка заявила, что Алла Пугачева нанесла удар по России

Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, в интервью латвийскому радиоканалу заявил, что эстрадная певица Алла Пугачева нанесла удар по России своей «однозначной проукраинской позицией». Его слова приводит aif.ru.

Данилко поблагодарил артистку, которая присутствовала на фестивале исполнительницы Лаймы Вайкуле в Латвии. «Важно, что Пугачева на стороне Украины. Это страшный удар по России», — сказал он, отметив, что певица могла продолжить жить в своем подмосковном замке, но поступила иначе.

Ранее Верка Сердючка назвала невозможным отказ от русского языка. По словам артиста, язык дан для коммуникации и общения.