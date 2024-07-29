Верка Сердючка назвала невозможным отказ от русского языка

Верка Сердючка: отказаться от русского языка невозможно, он дан для общения

Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, в интервью латвийскому телеканалу LTV Ziņu dienests назвал невозможным отказ от русского языка.

По его словам, язык дан для коммуникации и общения, без русского языка артист не смог бы разговаривать с певицей Лаймой Вайкуле.

Данилко также ответил на вопрос, не испытывает ли он когнитивного диссонанса при исполнении песен на русском языке. Он заявил, что при переводе на украинский искажается понимание, например, известная композиция Верки Сердючки «Все будет хорошо» звучит совсем по-другому.

«Нельзя перевести "Все будет хорошо". Если перевести то, что заложено в этом слове "хорошо", это получается мат», — пояснил певец. Он подчеркнул, что язык дан для понимания, но его «используют в политических целях».

Ранее Данилко отказался участвовать в музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024. Мероприятие проходило в Киеве с 12 по 14 июля, по информации организаторов, 15 процентов от прибыли с продажи билетов планировалось передать на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).