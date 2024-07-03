Верка Сердючка отказалась участвовать в музыкальном фестивале в поддержку ВСУ

Верка Сердючка отказалась участвовать в фестивале ATLAS UNITED в поддержку ВСУ

Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, отказался участвовать в музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024, об этом сообщил его менеджер в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мероприятие запланировано в Киеве с 12 по 14 июля, по информации организаторов, 15 процентов от прибыли с продажи билетов будет направлено на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Менеджер заявил, что Верка Сердючка «в столь сжатые сроки и в сложных условиях» не успеет качественно подготовить эксклюзивную программу выступления на фестивале.

В мае 2024 года концерт Данилко в Киеве оказался под угрозой срыва из-за исполнения артистом песен на русском языке. Возмущенные зрители покинули площадку прямо во время выступления. Позднее в сети появилось видео, на котором Сердючка дает концерт с песнями на русском языке в ночном клубе Одессы.

