Верка Сердючка выступила в Одессе на русском языке

Верка Сердючка выступила в ночном клубе Одессы с песнями на русском языке

Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил в Одессе, исполняя песни на русском языке. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На кадрах, снятых в местном ночном клубе в минувшую пятницу, 21 июня, Данилко выступает с композицией «Все будет хорошо!». «Клуб заполнен до отказа, все подпевают», — пишут авторы публикации.

В мае продюсер Андрея Данилко Павел Рудченко объяснил, почему украинский артист продолжает петь на русском языке. Он предположил, что музыкант «планирует, что в дальнейшем ему простят все прегрешения и дадут работать в России». При этом он подчеркнул, что на Украине к этому могут относиться по-разному, однако артиста никто не будет «отменять».

В феврале этого года Андрею Данилко пожизненно запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Отмечалось, что на своем выступлении в Дубае в 2022 году Данилко высказался в поддержку Украины. Причиной запрета на въезд артиста в ОАЭ стало «разжигание межнациональной розни».