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19:33, 20 мая 2024Культура

Решение Сердючки петь на русском языке объяснили

Рудченко: Сердючка поет на русском языке, потому что планирует работать в России

Фото: Said Gadzhiev / Globallookpress.com

Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, продолжает петь на русском языке. Его слова приводит издание «Абзац».

«Видя ход событий на спецоперации, Андрей Данилко исполняет русскоязычные песни. Он планирует, что в дальнейшем ему простят все прегрешения и дадут работать в России», — предположил Рудченко.

При этом он подчеркнул, что на Украине к этому могут относиться по-разному, однако артиста никто не будет «отменять». «Там отменять уже некого. Артисты являются лидерами мнений. Три калеки, которые прыгают за нынешнюю украинскую власть, – это не тот информационный рычаг, которым можно воздействовать на своих граждан», — заключил он.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что Данилко получил рекордный гонорар за выступление на корпоративе в Дубае в новогоднюю ночь на 2022 год.

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