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11:27, 13 октября 2024Россия

В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал автомобиль

Гладков: в селе Петровка дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В селе Петровка Белгородского района Белгородской области дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены два бойца самообороны», — говорится в публикации.

По словам губернатора, мужчины с ранениями самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу. Для дальнейшего получения медицинской помощи они будут переведены в областную клиническую больницу.

12 октября Гладков сообщил, что мирный житель села Устинка в Белгородской области стал жертвой атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Его спасти не удалось.

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      Виктория Кондратьева
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