В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал автомобиль

Гладков: в селе Петровка дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль

В селе Петровка Белгородского района Белгородской области дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены два бойца самообороны», — говорится в публикации.

По словам губернатора, мужчины с ранениями самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу. Для дальнейшего получения медицинской помощи они будут переведены в областную клиническую больницу.

12 октября Гладков сообщил, что мирный житель села Устинка в Белгородской области стал жертвой атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Его спасти не удалось.