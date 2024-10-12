Мирный житель погиб в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ

Губернатор Гладков: житель Устинки погиб в результате атаки беспилотника ВСУ

Мирный житель села Устинка в Белгородской области погиб в результате утренней атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава Белгородской области уточнил, что мужчина скончался на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Нет таких слов, которые могут утешить в этом горе», — заявил губернатор.

В результате утренней атаки беспилотника ВСУ были ранены три мирных жителя, сообщал ранее Гладков. Пострадавших удалось доставить на транспорте в городскую больницу №2. У женщины и двоих мужчин врачи диагностировали минно-взрывные травмы.

Гладков уточнил, что из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ пострадали в общей сложности 11 человек. Накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырех украинских беспилотников в Курской и Белгородской областях. Для атаки украинские военные применили дроны самолетного типа.