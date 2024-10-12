Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 12 октября 2024Россия

Мирный житель погиб в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ

Губернатор Гладков: житель Устинки погиб в результате атаки беспилотника ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Мирный житель села Устинка в Белгородской области погиб в результате утренней атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава Белгородской области уточнил, что мужчина скончался на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Нет таких слов, которые могут утешить в этом горе», — заявил губернатор.

В результате утренней атаки беспилотника ВСУ были ранены три мирных жителя, сообщал ранее Гладков. Пострадавших удалось доставить на транспорте в городскую больницу №2. У женщины и двоих мужчин врачи диагностировали минно-взрывные травмы.

Гладков уточнил, что из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ пострадали в общей сложности 11 человек. Накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырех украинских беспилотников в Курской и Белгородской областях. Для атаки украинские военные применили дроны самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Япония напомнила США о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Обычно Токио не говорит о причастности Вашингтона

      Обстрел автомобиля с сотрудниками МВД Ингушетии попал на видео

      Семь украинских солдат сдались в плен за сутки

      На Кубани жителей двух домов эвакуировали из-за обнаружения взрывного дрона

      В трех крупных городах Украины прошли силовые мобилизационные рейды

      Антон Миранчук забил первый мяч за «Сьон»

      Актера Збруева c поражением головного мозга выпишут из больницы

      В российском регионе во дворе многоквартирного дома нашли фрагмент дрона ВСУ

      Мирный житель погиб в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ

      Бывший премьер-министр Великобритании Джонсон в мемуарах рассказал о любви к России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше