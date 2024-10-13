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14:38, 13 октября 2024Мир

В ЕС начали искать способ выделить помощь Украине в обход позиции Венгрии

Euractiv: в ЕС могут ввести добровольные взносы на помощь ВСУ для обхода Венгрии

Фото: Omar Marques / Getty Images

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести добровольные взносы на финансирование военной помощи Украине для обхода позиции Венгрии, выступающей против. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«Транш блокируется уже полтора года, и, честно говоря, это подрывает нашу политическую волю поддерживать Украину», — сказал собеседник издания на условиях анонимности.

По данным Bloomberg, Европейская служба внешних связей может таким образом попытаться обойти механизм единогласной поддержки помощи Киеву со стороны стран-членов объединения.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС удалось найти лазейку в законодательстве для обхода вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных активов России. По его словам, поскольку Венгрия воздержалась от предыдущего соглашения об изъятии доходов от замороженных активов России, она «не должна быть частью решения об использовании этих денег».

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      Лина Пивоварова
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